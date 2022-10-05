Донецк, 5 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ снова обстреляли из артиллерии город Донецк. Об этом сообщает 5 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

В 13:20 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка с позиций киевских боевиков в Нетайлово. По городу выпустили три снаряда калибра 155 мм.

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