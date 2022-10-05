Лондон, , 14:35 — REGNUM Падение деловой активности в еврозоне углубилось за сентябрь 2022 года, вероятно, лишив ее всякой надежды на то, что ей удастся избежать рецессии, в то время как рост инфляции продолжает оказывать давление на Европейский центральный банк, как передает агентство Reuters.

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Предприятия и потребители ограничивают расходы в преддверии зимних месяцев, а высокие цены на энергоносители, скорее всего, вырастут еще больше, поскольку компании также страдают от сбоев в цепочках поставок.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для еврозоны, рассчитываемый корпорацией S&P Global в качестве удобного индикатора состояния экономики, в сентябре упал до минимального за 20 месяцев значения 48,1. Показатель ниже 50 указывает на сокращение экономики.

«Окончательные данные по индексу PMI в еврозоне за сентябрь свидетельствуют о том, что ценовое давление в регионе еще не начало ослабевать, несмотря на то, что активность, похоже, снижается, — сказала старший экономист Capital Economics по Европе Джессика Хайндс. — Мы полагаем, что некоторые экономики, включая Германию, уже сокращаются, и ожидаем, что еврозона в целом впадет в рецессию в IV квартале».

Активность в сфере услуг ослабела в Германии, Италии и Испании, а во Франции рост оказался больше, чем в августе, но меньше предварительных оценок.

Великобритания, не входящая в Европейский союз, в сентябре продемонстрировала самое резкое сокращение активности предприятий с начала 2021 года.

Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что вероятность наступления рецессии в еврозоне в течение года составляет 60%, а в Великобритании — 75%.

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