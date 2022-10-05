Ставрополь, 5 октября 2022, 14:35 — REGNUM В Ставропольском крае решено создать запас обмундирования для мобилизованных в будущем граждан. Для его создания планируется задействовать предприятия легкой промышленности края. Об этом 5 октября сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Как подчеркнул Владимиров, он намерен обсудить вопрос пошива военной формы с представителями деловых кругов Ставрополья.
Ранее Владимиров заявлял о необходимости создать резерв экипировки в количестве не менее 5 тыс. комплектов. Однако до этого должны быть полностью оснащены снаряжением и экипировкой уже отправленные в части мобилизованные.
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