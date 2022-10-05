Ставрополь, , 14:35 — REGNUM В Ставропольском крае решено создать запас обмундирования для мобилизованных в будущем граждан. Для его создания планируется задействовать предприятия легкой промышленности края. Об этом 5 октября сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

«Будем создавать в крае собственный резерв экипировки. Чтобы ни сейчас, ни и в будущем никаких вопросов по оснащенности наших бойцов не возникало. Считаю, мы должны задействовать для этого возможности легкой промышленности края», — написал глава субъекта РФ в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Владимиров, он намерен обсудить вопрос пошива военной формы с представителями деловых кругов Ставрополья.

Ранее Владимиров заявлял о необходимости создать резерв экипировки в количестве не менее 5 тыс. комплектов. Однако до этого должны быть полностью оснащены снаряжением и экипировкой уже отправленные в части мобилизованные.

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