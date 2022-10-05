Ставрополь, 5 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае решено создать запас обмундирования для мобилизованных в будущем граждан. Для его создания планируется задействовать предприятия легкой промышленности края. Об этом 5 октября сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

«Будем создавать в крае собственный резерв экипировки. Чтобы ни сейчас, ни и в будущем никаких вопросов по оснащенности наших бойцов не возникало. Считаю, мы должны задействовать для этого возможности легкой промышленности края», — написал глава субъекта РФ в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Владимиров, он намерен обсудить вопрос пошива военной формы с представителями деловых кругов Ставрополья.

Ранее Владимиров заявлял о необходимости создать резерв экипировки в количестве не менее 5 тыс. комплектов. Однако до этого должны быть полностью оснащены снаряжением и экипировкой уже отправленные в части мобилизованные.