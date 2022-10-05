Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Суд Кировского района Санкт-Петербурга заблокирован сайт, содержащий информацию о способах травли животных, сообщили 5 октября в пресс-службе городской прокуратуры.

«За права животных» Дарья Драй © ИА REGNUM

На сайт с вредоносной информацией прокуратура обратила внимание во время мониторинга. Прокурор обнаружил, что информация доступна любому желающему. Вход на сайт не требует предварительной регистрации и пароля.

«Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Также законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ), поэтому деятельность сайта является незаконной», — пояснили в пресс-службе.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его, сайт заблокирован.