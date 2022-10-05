София, , 14:34 — REGNUM Сотрудники Генпрокуратуры Болгарии приступили к масштабной проверке основных оборонных предприятий страны. Об этом 5 октября сообщает софийская газета «Факты».

На предприятии Technologiya.ru

Согласно официальной информации, новая акция проводится в рамках программы усиления контроля над техникой безопасности на производстве после вчерашней аварии на заводе «Арсенал» в Казанлыке (Западная Болгария).

Предполагается, что в течение ближайших нескольких недель правоохранители осуществят рейды по стратегическим объектам в Пловдиве, Хасково, Пазарджике, Смоляне и Стара-Загоре. Конечный срок указанных проверок истекает 5 ноября 2022-го года.

Напомним, 4 октября в результате двух взрывов на казанлыкском «Арсенале» три человека погибли и четверо получили ранения. Среди основных версий ЧП — человеческий фактор и износ оборудования.