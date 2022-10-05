Мелитополь, , 14:33 — REGNUM Киевские боевики стали активно обстреливать Запорожскую теплоэлектростанцию. Как заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, это делается для того, чтобы оставить мирных граждан без отопления, сообщает телеграм-канал Readovka.

ТЭС Andrew Butko

Балицкий уточнил, что за последние сутки ВСУ нанесли более 40 ударов по окрестностям Энергодара. При этом удары киевские националисты наносят помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Объектами атак становятся и железные дороги.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале показал фотографии последствий атаки киевских боевиков по Энергодару. Так, снаряд, выпущенный ВСУ, попал в отводящую трубу тепловой электростанции, которая находится приблизительно в километре от Запорожской АЭС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре Запорожской области в целях безопасности с 4 октября с 20:00 до 6:00 вводится комендантский час.

В период действия комендантского часа запрещены передвижения по городу и работа круглосуточных торговых точек. Работники АЭС и ТЭС, направляющиеся на дежурство, должны иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

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