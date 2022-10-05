Джакарта, 5 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что военный парад демонстрирует готовность Индонезии противостоять глобальным вызовам. Об этом президент Индонезии написал в своем аккаунте в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Военная техника, представленная на параде, — это лишь малая часть того, что у нас есть, и это форма готовности Индонезии противостоять глобальным геополитическим вызовам», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Индонезийская армия демонстрирует машины Komodo, Astros и V-150. На параде также показали 105-мм гаубицы и машины для обезвреживания бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские военные провели маневр «flypast», пролетев на восьми истребителях F-16 Fighting Falcon над президентским дворцом в Джакарте.