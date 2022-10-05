Харбин, Китай, , 14:32 — REGNUM Новый национальный рекорд урожайности сои был установлен на конкурсе по производству высокоурожайной сои в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, который был оценен экспертной группой, уполномоченной Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов, сообщает 5 откбяря агентство Синьхуа.

Соя ANDY ABIR ALAN

Согласно результатам оценки, опубликованным, компания 854 Farm Co., Ltd. группы Beidahuang сумела добиться 311,2 кг урожая сои с му (0,07 га) на прилегающем поле площадью 100 му, заняв первое место в провинциальном конкурсе. На ферме был посажен сорт сои «Кэньнун-34», разработанный Хэйлунцзянским сельскохозяйственным университетом Байи.

Агротехник Ли Кун сказал, что погода в этом году была подходящей для роста сои, с достаточным количеством осадков. Между тем, унифицированные поставки сельскохозяйственных материалов компанией и применение технических мер, таких как прививка ризобий и использование органических удобрений, также способствовали высокому урожаю.

Хэйлунцзян организовал конкурс, чтобы в полной мере раскрыть потенциал производства сои, привлекая производителей с 619 фермерских участков, охватывающих 385 600 му плантаций сои.

Провинция является основной базой по производству сои в Китае, на ее долю приходится более 40% от общей площади посевов сои в стране. Компания достигла своей цели по увеличению площади плантаций сои на 10 млн му в этом году, при этом общая площадь выращивания сои превысила 68,5 млн му. По данным провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов, на текущий момент соевые бобы были собраны на площади более 34 млн му.