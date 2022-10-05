Москва, 5 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. По мере того, как Европейский союз смотрит в бездну потенциально катастрофического энергетического кризиса, страны и их правительства все больше и больше сходят с ума по поводу того, что делать дальше, какое сообщение подать и какое облегчение предложить домохозяйствам и компаниям, переживающим экстремальный финансовый кризис, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«А задуматься есть над чем. Европе необходимо потратить более 1 трлн евро на государственную поддержку для смягчения энергокризиса, иначе ЕС может столкнуться с падением ВВП от 6,5% до 11,5% (на 0,9-1,7 трлн евро), рекордно высокой инфляцией и риском затяжной рецессии.

Энергетический сектор ЕС в значительной степени либерализирован и работает в соответствии с фундаментальными правилами спроса и предложения. В течение последних двух десятилетий правила работали синхронно и предлагали потребителям надежные и стабильные цены.

Но когда Россия — ведущий поставщик энергоносителей для Евроблока — почти прекратила поставки, система насильственно перевернулась с ног на голову. Геополитическая напряженность выбросила из окна баланс спроса и предложения, и цены взлетели до рекордно высокого уровня, заставив ЕС изо всех сил пытаться заменить почти 45% от общего потребления – 150 млрд кубометров российского газа.

Но пока альтернатив нет, а есть лишь временные решения по космическим ценам. Высокая стоимость энергоносителей вынуждает сокращать или закрывать производства в Европе, что в конечном итоге вызовет повышение количества банкротств предприятий, увеличение числа безработных, падение потребительского спроса и рецессию экономики.

Особенно пострадают энергоемкие отрасли: их производства в зависимости от развития ситуации сократятся на величину от 10% до 60% от уровней 2021 года. А это, например, увольнение более 800 тысяч человек в целлюлозно-бумажном производстве, более 600 тысяч человек в металлургическом секторе и производстве.

Всё это вынуждает политиков ЕС судорожно искать решения, неся огромные убытки из бюджета для поддержки своей промышленности и на «социальном обеспечении» газом и электроэнергией населения.

Более того, те же регламентные документы ЕС сообщают, что при условии, если все ПХГ будут наполнены на 100%, это удовлетворит лишь 20-30% потребляемого в Европе зимой газа. Зиму без русского газа Европе не пережить.

Уже сейчас Евросоюз объявил о программах на сумму свыше 300 млрд евро для смягчения энергокризиса. Однако сумма на период 2022–2023 годов будет существенно выше и суммарно составит 1-1,6 трлн евро.

Ну а пока Европа не знает, как выпутаться из данной ситуации, кто-то на этом хорошо зарабатывает. Так, сланцевые компании в США по добычи газа стали активно наращивать добычу, поставляя СПГ в ЕС. А Китай увеличил объём российского экспорта СПГ в Поднебесную со скидкой на 30%.

За последние несколько месяцев только китайская компания Sinopec отправила в Европу с дополнительной маржой СПГ около 3,15 млн тонн. Общие объемы «китайского» СПГ, которые пришли в Европу, достигли 5-6 млн тонн. Как говорится, просто бизнес и ничего личного», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты ЕС на борьбу с кризисом из-за снижения поставок газа из России и роста цен на него могут превысить €1 трлн, подсчитали в консалтинговой фирме «Яков и партнеры».