Саратов, 5 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Саратовской области на осеннюю закачку воды в восьми районах Заволжья выделено 71,6 млн рублей. Об этом 5 октября сообщает региональное правительство.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пруд, водоем, вода, пейзаж

В осенний период 2022 года вода поступит в водоемы Александрово-Гайского, Дергачевского, Ершовского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новоузенского, Федоровского и Энгельсского районов. Всего закачают более 17,3 млн куб. метров воды.

После летнего маловодья закачка воды необходима для стабильного водоснабжения населенных пунктов в осенне-зимний период.

Напомним, на аналогичные цели весной семи районам Заволжья выделяли 15 млн рублей.

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