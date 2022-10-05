Пекин, , 14:29 — REGNUM По данным Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS), китайские ученые точно составили эталонный геном и пангеном гороха, предоставив информацию о его эволюции и выращивании, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

Плодоносящий горох

Как типичное растение для генетических исследований, горох был широко изучен. Однако его геном велик и сложен в сборке, а это означает, что последовательность его генома никогда не была до этого составлена с высокой степенью точности.

Исследовательская группа из Института наук о растениеводстве при CAAS секвенировала ZW6, основной сорт гороха, выращиваемый в Китае, и предоставила улучшенные высококачественные точные физические карты гороха, основанные на передовых технологиях секвенирования.

В исследовании были проанализированы эволюционные характеристики и популяционно-генетическая структура генома гороха, что предоставило ценные ресурсы и поддержку данных для выявления происхождения и одомашнивания гороха, а также его генетических исследований, инноваций в области зародышевой плазмы и улучшения селекции. Исследование было недавно опубликовано в журнале Nature Genetics.