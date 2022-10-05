Донецк, , 14:28 — REGNUM ВСУ днем 5 октября обстреляли четыре района Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Вечерний Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

Погибли два человека, в том числе подросток. Под удар попала городская больница в Кировском районе и несколько жилых домов.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (4 октября) ВСУ выпустили по территории республики 193 боеприпаса из ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей погибли, двое получили ранения.