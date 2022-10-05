Донецк, 5 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:13 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что ситуация в Сватово ЛНР «тревожная, но контролируемая».