Кострома, 5 октября 2022, 15:08 — REGNUM Около 200 мобилизованных из различных регионов России поселят в общежитиях Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».
С просьбой предоставить помещения к вузу обратилась военная академия радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Здания не использовались несколько лет, поэтому их пришлось расконсервировать, подключить тепло, свет и воду. В помещениях провели дезинфекцию.
Отметим, что кроме общежитий призванные из Нижегородской, Вологодской и Ленинградской области, а также костромичи размещены в казармах академии РХБЗ, 331-й гвардейского парашютно-десантного полка и артполка.
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