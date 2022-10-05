Кострома, 5 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Около 200 мобилизованных из различных регионов России поселят в общежитиях Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Официальная группа вуза «ВКонтакте» Костромская государственная сельскохозяйственная академия

С просьбой предоставить помещения к вузу обратилась военная академия радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Здания не использовались несколько лет, поэтому их пришлось расконсервировать, подключить тепло, свет и воду. В помещениях провели дезинфекцию.

«Условия для проживания удовлетворительные. Здания в принципе готовы к заселению и проживанию», — сказал по общей гигиене центра санэпиднадзора Минобороны РФ Владимир Войханский.

Отметим, что кроме общежитий призванные из Нижегородской, Вологодской и Ленинградской области, а также костромичи размещены в казармах академии РХБЗ, 331-й гвардейского парашютно-десантного полка и артполка.