Камышлов, Свердловская область, 5 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков посетит Еланский гарнизон. Об этом пишут СМИ.

Минобороны России Олег Салюков

По данным Ura.ru, он изучит условия содержания военнослужащих, в том числе и мобилизованных. Эту информацию изданию подтвердили в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом гарнизоне скончались два человека. Кроме того, один из мобилизованных пожаловался в своём видеообращении на то, что их не готовят к боевым действиям.