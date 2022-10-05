Москва, , 14:24 — REGNUM Благодаря воссоединению новых регионов с Россией прирост в металлургии составит 20%, в угле — 6%, по зерну — более чем 10%, заявили в Минэкономразвития.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

«Новые регионы Российской Федерации обладают мощным экономическим и промышленным потенциалом, который долгое время оставался без внимания», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что для новых регионов будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

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