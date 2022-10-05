Москва, , 14:23 — REGNUM Власти РФ чисто технически не смогут запретить платежи в криптовалютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова (СРЗП) наказывать за использование криптовалюты в расчетах.

Криптовалюта (сс) geralt

«Криптовалюта для России, как и для всего мира, — до сих пор очень противоречивый инструмент. В текущих условиях он расширяет возможности для международных платежей. И «крипта» при условии диверсификации инструментов может быть одной из форм сохранения сбережений, — сказал Ковригин. — Однако этот актив чрезвычайно волатильный. Транзакции в криптовалюте неподконтрольны государству, что создаёт возможность для проведения незаконных банковских операций и финансирования терроризма».

Однако, как полагает Ковригин, полный запрет криптовалюты для России бесполезен и даже вреден.

«Технически полностью запретить платежи в криптоденьгах попросту не получится: органы власти не смогут их отслеживать. Государство никак не участвует в таких переводах, доверие между контрагентами обеспечивается за счёт цепочки транзакций. Просто установить уголовную ответственность за платежи в криптовалютах? Это чревато серьёзными злоупотреблениями», — сказал экономист.

Подытоживая сказанное, он добавил, что российские власти, как и большинство других государств, пока не могут точно определиться со своим отношением к криптовалютам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксаков призвал «жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности».

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