Москва, , 14:22 — REGNUM Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2022/23 состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Проведение решающей встречи турнира запланировано на июнь 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Кубок России проводится в новом формате и состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов», вторая (плей-офф) начнётся в феврале 2023 года.

Напомним, «Лужники» девять раз принимали финал Кубка России, в том числе в сезоне 2021/22. Тогда «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби со счётом 2:1.