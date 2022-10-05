Москва, 5 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В РФ продолжит расти спрос на обезличенные металлические счета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Соколова. Так она прокомментировала информацию о том, что российские банки заявили о росте спроса со стороны жителей РФ на вложения в обезличенные металлические счета, например в золото.

Золото

«Увеличение спроса со стороны жителей РФ на вложения в обезличенные металлические счета вызвано миграцией населения из безналичной иностранной валюты, по которой практически нет начисления процентов, а то и установлены комиссии за ведение валютных счетов, делающие такого рода вложения невыгодными и низколиквидными, в более предсказуемый актив», — сказала Соколова.

По ее словам, рост спроса на такие счета продолжится до стабилизации ситуации в бюджетной сфере в новых условиях и понимания инфляционных перспектив.

«Однако вкладчикам стоит помнить, что обезличенные металлические счета не входят в систему страхования вкладов», — уточнила Соколова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным «Сбербанка», за январь–сентябрь 2022 года клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС.