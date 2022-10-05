Сватово, ЛНР, , 14:22 — REGNUM Ситуация в Сватово (ЛНР) «тревожная, но контролируемая», сообщил 5 августа в своем телеграм-канале глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Ночь прошла спокойно. Жители слышат, в основном, звуки исходящих артиллерийских обстрелов. Наша артиллерия наносит удары по скоплениям противника. Достраивают оборонительные сооружения. Органы власти и социальные учреждения работают, многие в дистанционном режиме. На улицах малолюдно», — рассказал он.

Ранее Мирошник сообщил, что киевские войска стягивают натовское вооружение и боевиков к Сватово и Кременной.