Оренбург, , 14:27 — REGNUM Два оренбургских вуза переходят на дистанционное обучение. О дистанционке объявили студентам Оренбургского госуниверситета и педагогического университета.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

В дистанцинном формате занятия продлятся до 8 октября. Напомним, два дня подряд вузы получают ложные сообщения с угрозами теракта.

Кроме того, в интернете появилось много фейков. Они содержат информацию об угрозах безопасности, слухи о стрельбе возле образовательных учреждений.

Минобр Оренбургской области обратился к родительскому сообществу с просьбой не реагировать на информацию, распространяемую сомнительными интернет-ресурсами.

«Все поступающие сведения незамедлительно передаются специальным службам региона, каждое сообщение проверяется правоохранительными органами. Оснований для беспокойства не имеется, реальные угрозы на территории области отсутствуют», — говорится в обращении.