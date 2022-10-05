Москва, 5 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В России легкость предоставления микрокредитов приводит к высоким ставкам процентов и безответственному поведению заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Соколова. Так она прокомментировала инициативу ограничить в РФ выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года.

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«Ситуация двойственная: с одной стороны, рост инфляции, особенно продовольственной, вынуждает граждан чаще обращаться за микрозаймами, особенно тех из них, у которых не вполне качественная кредитная история, — сказала Соколова. — С другой стороны, легкость предоставления таких кредитов приводит к высоким ставкам процентов и безответственному поведению заемщиков. Поэтому тут важно найти баланс и развивать прежде всего финансовую грамотность населения и снижать транзакционные издержки банков, стимулируя именно традиционное банковское кредитование в удобных для населения формах».

Как полагает экономист, предоставление микрокредитов может зависеть от трудового стажа.

«Стабильно работающий сотрудник имеет больше шансов погасить кредит вовремя, без просрочек и в полном размере и обратиться при наличии такой потребности за следующим кредитом», — сказала Соколова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме РФ предложили ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года.