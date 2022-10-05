Волгоград, 5 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На должность заместителя главы Волгограда назначен Евгений Панкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе администрации города.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Кандидатуру нового вице-мэра по представлению главы Волгограда Владимира Марченко согласовал президиум фракции «Единой России» в Волгоградской городской думе. Чиновник, ранее возглавлявший областной комитета строительства, приступил к работе.

Евгений Панкин сменил на посту Владимира Сидоренко, который был уволен накануне с должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Сидоренко курировал вопросы градостроительства и архитектуры, в 2022 году суд прекратил в отношении него уголовное преследование за служебный подлог.