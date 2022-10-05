Ставрополь, 5 октября 2022, 14:19 — REGNUM Власти Ставропольского края наладили контакт с десятью воинскими частями, куда направлены мобилизованные из региона. В эти части с целью оказания помощи призванным на военную службу резервистам выезжают главы муниципалитетов, представители краевого правительства, общественных организаций. Они держат на контроле все проблемные вопросы и оказывают помощь в их решении. Об этом 5 октября сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Он также поблагодарил всех неравнодушных участников сбора средств для фонда. Благодаря их усилиям для армии были закуплены четыре квадрокоптера, еще семь запланированы к покупке. Также фондом закупается другое необходимое на передовой оборудование, отметил Владимиров.
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