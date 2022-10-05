Ставрополь, , 14:19 — REGNUM Власти Ставропольского края наладили контакт с десятью воинскими частями, куда направлены мобилизованные из региона. В эти части с целью оказания помощи призванным на военную службу резервистам выезжают главы муниципалитетов, представители краевого правительства, общественных организаций. Они держат на контроле все проблемные вопросы и оказывают помощь в их решении. Об этом 5 октября сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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« Мы наладили контакт со всеми десятью частями, где сегодня служат ставропольцы, призванные в рамках частичной мобилизации. На места выезжают главы территорий, представители правительства края, общественники. Налажено обеспечение предметами экипировки. Для этого используются краевые средства. Кроме того, помогает Фонд, куда поступило уже 20 миллионов рублей», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он также поблагодарил всех неравнодушных участников сбора средств для фонда. Благодаря их усилиям для армии были закуплены четыре квадрокоптера, еще семь запланированы к покупке. Также фондом закупается другое необходимое на передовой оборудование, отметил Владимиров.

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