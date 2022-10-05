Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил расширение мер поддержки семей мобилизованных граждан за счет бюджета региона. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение губернатора Ленобласти Lenobl.ru

Так, среди мер поддержки значатся: предоставление внеочередного места ребенку мобилизованного в детском саду, льгота в 75% стоимости за посещение детского сада, бесплатное питание для учеников 5-11 классов. Для детей-подростков мобилизованных — внеочередное место в колледжах, техникумах, лицеях.

Также членам семьей военнообязанных, призванных в ходе частичной мобилизации, предоставят льготный проезд на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области, компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ.

«Для родственников первоочередные места в домах-интернатах, центрах социального обслуживания для нуждающихся в уходе, бесплатный курс оздоровительного отдыха в геронтологическом центре для пожилых. А также предоставление технических средств реабилитации для родственников в прокат бесплатно и круглосуточное сопровождение пожилых родственников через технологию «Тревожная кнопка», — рассказали в пресс-службе.

Читайте также: Власти Ленобласти материально и морально поддержат семьи мобилизованных

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области разработали памятку, где перечислены меры поддержки мобилизованных жителей региона. В документе содержатся 27 пунктов с выплатами, льготами и компенсациями из областного и федерального бюджетов. Помимо оказания помощи военнообязанным, власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь их семьям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти по разным причинам отменено 100 решений о мобилизации граждан