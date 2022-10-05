Горловка, ДНР, 5 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Днем 5 октября ВСУ нанесли удар по центру Горловки (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

Фото: Администрация Горловки Граффити с изображением Богородицы с младенцем на здании техникума в Горловке

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«Удар был нанесён по гражданскому сектору: прямое попадание в магазин, повреждены несколько жилых домов частного сектора, нежилые строения, а также линии электропередачи. К счастью, без жертв», — рассказал Медведев.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (4 октября) ВСУ выпустили по территории республики 193 боеприпаса из ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей погибли, двое получили ранения.