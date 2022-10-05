Москва, 5 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Россия подтверждает сообщения о том, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в скором времени приедет в Москву. Об этом 5 октября заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Я подтверждаю сообщения о том, что он (Гросси — прим. ред.) собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни», — сказал он.

Также Вершинин уточнил, что вопрос с приездом главы МАГАТЭ является важным и такой визит проводится в развитие его поездки на Запорожскую АЭС.

«Он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждают с экспертами, задача — ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС, которые ведет [киевская] сторона, и нормальное функционирование АЭС», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что состоявшаяся ранее сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН показала, что большая часть стран мира не готовы слепо идти за тем, каким видят мир сегодня и завтра США.