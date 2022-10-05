Москва, 5 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Увеличение спроса граждан РФ на обезличенные металлические счета (ОМС) и физическое золото с начала 2022 года было продиктовано желанием населения сохранить свои сбережения на фоне геополитической и экономической неопределённости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Pixabay.com Золото

«Покупка инвестиционного золота послужила альтернативой сбережениям в иностранной валюте, которые стали невыгодны и несут в себе множество дополнительных рисков, а также вложениям в акции, так как мировые фондовые площадки снижаются с начала года.

Дополнительным стимулом для покупок инвестиционного золота послужила отмена НДС и НДФЛ, что сыграло свою роль после того, как банковские вклады стали приносить меньшую доходность после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до однозначных значений.

Основной приток инвестиций в ОМС поступил в III квартале 2022 года, после завершения краткосрочных банковских вкладов под 20% годовых. Психологический момент тоже сыграл свою роль, так как население всегда относилось к золоту, как к защитному и надёжному активу.

Золото обычно дорожает при усилении геополитических рисков, так было и в конце февраля-начале марта 2022 года, но потом его стоимость упала на 17,38% на фоне подорожания американского доллара до рекордных значений, так как драгоценный металл на мировом рынке котируется именно в долларах.

В текущем году еще вполне можно будет увидеть рост котировок золота, но основной импульс к повышению стоимости прогнозируется в 2023 году, когда ФРС США закончит цикл ужесточения монетарной политики, а стоимость американского доллара на этом фоне начнет снижаться.

С точки зрения технического анализа мировые цены на золото могут упасть еще примерно на 10–20%, но с точки зрения сохранности сбережений, инвестиции в золото на сегодняшний день можно назвать одним из самых надежных активов в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки фиксируют возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС), преимущественно в золоте.

Читайте также: Российские банки фиксируют рост спроса граждан на вложения в драгметаллы