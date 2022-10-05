Москва, 5 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с гимном. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба IBA.

Флаг России

Совет директоров IBA проголосовал за отмену решения об отстранении боксёров из России и Белоруссии. Они будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации со своими флагами и гимнами.

В сообщении отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна влиять на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.

Президентом IBA является российский функционер Умар Кремлёв.

Напомним, 4 марта IBA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации