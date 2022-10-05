Ульяновск, , 14:21 — REGNUM Карта Ульяновской области пополнилась несколькими объектами, где подключили природный газ. Об этом 5 октября сообщил губернатор Алексей Русских.

Газификация Ульяновской области T. me/Russkih_Aleksey

«Теперь газифицированы село Архангельское Чердаклинского района, кварталы «Г» и «Д» в Заволжье, где активно возводят дома многодетные семьи и жилищно-строительный кооператив «Петров овраг», — написал он в своем телеграм-канале.

По области до 2025 года планируют построить 620 км межпоселковых газопроводов. Параллельно идет работа над программой догазификации: газ уже получили 1,5 тыс. домов.

Русских добавил, что для ульяновцев работает соцпрограмма, позволяющая нуждающимся получать из бюджета субсидии на газификацию домов. Максимальная сумма составляет 60 тыс. рублей. С начала 2022 года выплату получили более 600 семей.

Глава Ульяновской области заверил, что данная мера поддержки оказалась востребована. Ее продолжат финансировать, расширив категории получателей и увеличив суммы субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2022 году на газификацию населенных пунктов из регионального бюджета направят 230 млн рублей.

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