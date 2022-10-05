Москва, 5 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, воссоединившихся с Россией. Новый проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Farhath Shaffie Автомобиль

Изменения будут внесены в перечень цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств.

Таким образом, водители из Донецкой Народной Республики будут оформлять автомобили с кодом 80, из Луганской Народной Республики — с кодом 81. У граждан, проживающих на территории Херсонской области, код для транспортных средств будет 84, для Запорожской области выделили код 85.

Согласно документу, также коды 88 и 94 относятся к территориям, находящимся за пределами Российской Федерации, но попадающим под контроль органов МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам серии референдумов с Россией воссоединились четыре новых региона — Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Соответствующие документы 30 сентября подписал президент России Владимир Путин. Теперь в России стало 89 субъектов.