Прага, 5 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Евросоюз и другие государства должны будут дать военный ответ в том случае, если ядерное оружие будет использовано на территории б. УССР. Об этом президент Чехии Милош Земан заявил 5 октября по итогам переговоров в Праге с эмиром Катара.

Kremlin.ru Милош Земан

Он отметил, что Россия угрожает применить в конфликте с киевским режимом тактическое ядерное оружие. В связи с этим риск ядерного конфликта велик.

«Считаю, что в данной ситуации европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать решительным военным ответом», — сказал Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский президент заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия следует воспринимать серьёзно.

Читайте также: Земан всерьёз воспринял слова Путина о ядерном оружии