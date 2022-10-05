Павлодар, Казахстан, 5 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах пойти на предстоящие внеочередные выборы от широкой коалиции общественно-политических сил, а не от какой-либо определённой организации.

Официальное интернет-представительство президента России Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев встретился с общественностью Павлодарской области.

«Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ», — сказал президент.

Он пояснил, что таким образом сможет утвердить принцип равноудалённости главы государства от партий и объединений.