Павлодар, Казахстан, 5 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который также является лидером партии «Аманат», считает, что его кандидатуру на президентские выборы должна выдвигать не какая-либо партия, а широкая коалиция. Об этом он заявил 5 октября на встрече с общественностью в Павлодарской области.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ», — сказал Токаев.

По его мнению, такое выдвижение поможет сделать главу государства равноудалённым от всех партий и объединений.

Напомним, Токаев назначил проведение досрочных выборов президента на 20 ноября. Ранее срок президентского правления в Казахстане был увеличен до семи лет, но избираться можно будет лишь один раз. Досрочные досрочные выборы депутатов парламента и глав регионов планируется провести в 2023 году.