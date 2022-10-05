Самара, , 14:21 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям региона, которые откликнулись на призыв о помощи жителей Донбасса. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

Восстановление Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

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«В этом зале — люди разных профессий. Но где и кем бы вы ни работали, всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно служить Отечеству, приносить пользу людям», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что указом президента России Владимира Путина за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены добровольцы 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС).

«Вы по зову сердца встали на защиту жителей Донбасса, на защиту всего, что нам дорого и свято. И успешно выполнив поставленные перед вами задачи, еще раз доказали, что являетесь достойными потомками многих поколений славных защитников Отечества, волжских казаков, прославивших самарскую землю», — сообщил Азаров.

Сообщается, что за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка, образцовое выполнение служебного долга была награждена группа сотрудников, которые входили в состав сводного отряда Росгвардии, выполнявшего служебно-боевые задачи в зоне спецоперации.

«Повинуясь своему гражданскому и человеческому долгу, вы протянули руку помощи жителям Донбасса, которые пошли на величайшие жертвы, чтобы отстоять свои традиции и устои, чтобы говорить на родном языке. Огромное вам за это спасибо!» — поблагодарил сотрудников глава региона.

Он отметил, что на восстановление Донбасса отправился очередной отряд самарских добровольцев.

«И я нисколько не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. И пусть все — и наши друзья, и недруги — знают, что мы своих не бросаем и что так будет всегда», — сообщил он.

Сообщается, что за содействие в восстановлении экономики и инфраструктуры, оказание помощи жителям города Снежное (ДНР) почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» были награждены водители, врачи, сварщики, слесари, инженеры и строители.

Глава региона поблагодарил жителей Самарской области за служение Родине.

«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям. Надеюсь, что вашему примеру последуют сотни и сотни тысяч, миллионы наших сограждан», — заявил он.