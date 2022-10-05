Владимир, 5 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Виновным в применении насилия к инспектору ГИБДД признан местный житель во Владимире, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Хулиган напал на полицейского в начале августа 2022 года, когда инспектор приехал на Соборную площадь для оформления административного правонарушения. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подбежал к патрульному автомобилю и не менее трёх раз толкнул руками в грудь сотрудника при исполнении. Свои действия он сопровождал нецензурной бранью и угрозами.

Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил хулигана к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.