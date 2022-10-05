Москва, , 14:08 — REGNUM Запредельный рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США будут делать всё, чтобы решить сегодняшние проблемы за счёт кого-то. В сложившейся ситуации — это Евросоюз», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть, пострадают экономики других стран, констатировал парламентарий.

В меньшей степени, по его мнению, это коснётся суверенных государств, особенно тех, которые не находятся в зависимости от доллара США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство финансов США 5 октября указало на своём сайте размер американского госдолга. По состоянию на 3 октября, Соединённые Штаты должны $31 123 887 781 401. Большая часть этой суммы приходится на долговые обязательства, держателями которых выступают частные лица — свыше $24 трлн.

Оставшиеся почти $7 трлн представляют собой долги США перед правительствами других стран.