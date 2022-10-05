Вологда, 5 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Очередная партия гуманитарной помощи из Вологды отправилась в Донбасс для бойцов СВО. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Общий вес — 1,5 т. Одежда, форма, обувь, необходимое оборудование, бытовая химия, продукты питания, медикаменты, и, конечно, слова поддержки, письма солдатам. Собирали всей Вологдой, некоммерческие организации, горожане и бизнес. Кто-то связал 50 пар носков, кто-то выделил деньги на покупку медикаментов, все помогают, как могут. Каждый вклад важен и ценен», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 76% мобилизованных в Вологодской области уже отправились к месту службы.