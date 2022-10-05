Новосибирск, 5 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Новосибирске для исключения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на строящейся многофункциональной ледовой арене организовано дежурство специализированной техники и бригад МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Возле ледовой арены в Новосибирске

Техника и специалисты МЧС будут дежурить на постоянной основе до ввода объекта в эксплуатацию — для избежания внештатных ситуаций.

Отметим, что на арене уже полностью запущено отопление, проверены все системы. В самом здании ведутся отделочные работы: устанавливаются кресла, монтируется мультимедийное оборудование, завершается отделка помещений, санузлов, начат монтаж осветительных приборов. Завершается обустройство кровли стилобата, укладывается второй слой асфальта, высаживаются деревья.

Напомним, новую ледовую арену начали строить в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году.