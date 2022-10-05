Москва, , 14:24 — REGNUM Для обеспечения северного завоза и вывода судов из восточного района Северного морского пути «Главсевморпутём» запланирована работа четырёх атомных ледоколов до середины ноября. В случае возникновения задержки окончания навигации предусмотрена возможность работы атомного ледокола «Таймыр» до конца ноября. Кроме того, с 8 октября в проливе Бориса Вилькицкого и на подходах к нему с запада и востока ледокольное обеспечение будет осуществлять атомный ледокол «Арктика». Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Главсевморпуть».

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"В соответствии с прогнозом ФГБУ «Арктического и антарктического научно исследовательского института» в восточном районе Арктики ожидаются сроки устойчивого ледообразования на 10−14 суток раньше среднемноголетних и ледовые условия тяжелее, чем в 2021 году», — указано в сообщении.

Таким образом, для обеспечения безопасного судоходства и предотвращения аварийных ситуаций формирование последнего каравана для ледокольного обеспечения по выводу судов классом не ниже Arc4 без носового «бульба» из арктического морского порта Певек на Чукотке 5 ноября состоится выход судов из порта в восточном направлении. А 10 ноября — в западном направлении.

Также отмечается, что суда с носовым «бульбом», которые невозможно буксировать методом «вплотную», должны выйти из восточного района Восточно-Сибирского моря и Чукотского моря не позднее 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров в ходе Всероссийского морского конгресса в Москве заявил, что организация судоходства по трассе Севморпути требует высокоточных прогнозов. Легкомысленный подход в этом вопросе может дорого стоить не только судовладельцам, но и крупному бизнесу.

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