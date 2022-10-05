Донецк, , 14:07 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования вновь обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что новый обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:52 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны бандеровцев.