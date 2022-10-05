Москва, , 14:06 — REGNUM Наиболее реалистичный прогноз, касающийся снижения ВВП РФ в 2022 году, — это около 3-3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Так он прокомментировал решение Всемирного банка улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год до 4,5%.

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«Снижение прогноза падения ВВП России с 8,9% до 4,5% — это закономерный результат, — констатировал Абрамов. — Всемирный банк просто немного запаздывает в своих корректировках. Наши внутренние экономические органы и другие международные организации уже давно скорректировали это прогнозное значение, так как цены на энергоносители оказались лучше ожидаемых, произошла стабилизация финансовых рынков, и были приняты некоторые фискальные меры».

Кроме того, как отметил экономист, импорт в Россию сильно упал, что на самом деле тоже способствовало более оптимистичному росту ВВП.

«Возможно, падение ВВП России в 2022 году будет меньше 4,5%. Во всяком случае Минфин и Минэкономразвития прогнозируют 2,9%. Думаю, что 3–3,5% — вполне реалистичный прогноз», — подытожил Абрамов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что дефицит федерального бюджета России в последующие несколько лет не превысит 1%.

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