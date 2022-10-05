Бишкек, , 14:05 — REGNUM Сахарные заводы в Кыргызстане завершили переработку сахара-сырца, завезённого в страну по беспошлинной квоте, предоставленной Евразийской экономической комиссией, передаёт «Tazabek».

Сахар Pallbo

По имеющейся информации, всего с начала 2022 года в Киргизии произвели 48,4 тысячи тонн белого сахара.

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Также стало известно о том, что в России за последние два месяца производство сахара выросло на 23% и достигло 15,2 млн тонн. А в Белоруссии произвели 95,2 тысячи тонн сахара.

При этом в странах-членах Евразийского экономического союза продолжается уборка урожая свеклы, что позволит им произвести дополнительные объёмы свекловичного сахара.

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