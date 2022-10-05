Париж, 5 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Франция самым решительным образом осуждает запуск 4 октября баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела над территорией Японии, сообщает МИД Франции.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Мы призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Японии и заверяем японские власти в нашей полной солидарности», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Франция осуждает два предыдущих запуска баллистических ракет Северной Кореей, которые являются еще одним нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее продвигать запуск ракет. Франция по-прежнему крайне обеспокоена недавней серией испытаний баллистических ракет, проведенных Северной Кореей, которые представляют собой угрозу региональной стабильности и международной безопасности.

МИД Франции призывает Северную Корею немедленно выполнить свои обязательства и начать процесс, ведущий к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 150 евро в месяц будут выплачивать семьям, принимающим беженцев с территории бывшей УССР.