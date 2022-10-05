Москва, 5 октября 2022, 14:05 — REGNUM В указах президента России Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент воссоединения этих регионов с РФ, заявил 5 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.
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