Москва, , 14:05 — REGNUM В указах президента России Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент воссоединения этих регионов с РФ, заявил 5 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Вы читайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом там речь идёт о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.

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