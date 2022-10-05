Ярославль, 5 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров выступил в Совете Федерации, где рассказал об особенностях муниципального контроля в сфере благоустройства. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

Альфир Фидаев в Совете Федерации

Совещание, посвященное реформе контрольно-надзорной деятельности, прошло 4 октября. В качестве примера уполномоченный привел практику проведения мэрией Ярославля проверочных мероприятий по контролю за размещением вывесок.

Альфир Бакиров пояснил, что вывески — это элементы внешнего благоустройства здания, контроль за их размещением должен осуществляться с соблюдением федерального закона о государственном и муниципальном контроле. Однако в силу особенностей местного нормотворчества такие мероприятия проводятся под видом выявления нарушений в сфере размещения информационных конструкций и к муниципальному контролю не относятся. Соответственно, действующий мораторий на проверки на них не распространяется, хотя по сути подобные осмотры ничем от проверок не отличаются.

«Со своей стороны мы обращались в мэрию с предложением скорректировать подобную практику проверок, а также привлекали к данной проблеме прокуратуру. Однако ни с той, ни с другой стороны понимания не нашли. Но сигналы от бизнеса по озвученной проблеме мы продолжаем получать регулярно. Предприниматели в недоумении: на уровне государства говорится о моратории на проверки, а их, тем не менее, проверяют», — подчеркнул Альфир Бакиров.

В ответ заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев сообщил, что в адрес правительства также периодически поступают жалобы и от муниципальных органов власти, и от самих предпринимателей, которые не довольны ситуацией по контролю в сфере благоустройства. При этом муниципалы жалуются, что закон ограничивает их в наведении порядка на местах. Предпринимателям, напротив, не нравятся постоянные проверки.

Совещание в Совете Федерации

Алексей Херсонцев отметил, что эти вопросы станут темой для отдельного мероприятия: бизнесу и чиновникам предстоит найти «золотую середину», чтобы соблюсти интересы обеих сторон.