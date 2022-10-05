Москва, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 октября журналистам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У него запланированы рабочие мероприятия», — ответил Песков на вопрос о планах президента на 7 октября.

7 октября Путину исполнится 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад Песков рассказал, что Путин провёл свой день рождения «с телефонной трубкой в руке». Он отметил, что большую часть дня президент потратил «на рабочие вопросы», хотя присутствовали и поздравления. Вечером его поздравили родные и близкие люди.

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