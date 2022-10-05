Ереван, 5 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Утверждения, что Россия «отворачивается» от Армении и Закавказья в целом — это спекуляции. Об этом 5 октября заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Данную тему подняли журналисты, обсуждая вероятную встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Тайипа Эрдогана, которая может состояться в Праге.

«Для нас очень важно, чтобы этот регион был мирный, безопасный, вносил бы вклад в региональные и международные экономические процессы. Для России это очень важно, это жизненно важно», — сказал глава российской дипмиссии.

Он напомнил, что Россия граничит с Закавказьем. Посол также отметил, что Москва поддерживает любые шаги, которые ведут к миру, не допускают насилия и позволяют региону развиваться.